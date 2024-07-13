Bus Elf Tabrak Truk di Tol Solo-Semarang, 6 Penumpang Tewas Mengenaskan





BOYOLALI - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Solo-Semarang Km 497 titik 800 atau tepatnya di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah mini bus menabrak truk di depannya, akibat kejadian tersebut, enam penumpang minibus tewas.

Kecelakaan terjadi antara mobil mini bus elf yang membawa rombongan wisata yang menabrak sebuah truk tepatnya di Desa Sindon, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (13/7/2024), sekira pukul 04.00 WIB.

Kuatnya benturan mengakibatkan mobil minibus ringsek bagian depan, dan enam penumpang elf tewas di lokasi kejadian, dan 14 luka ringan, mereka dibawa ke sejumlah rumah sakit di Solo.

“Para korban dibawa ke beberapa rumah sakit di Solo,” kata Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Silalahi.