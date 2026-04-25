Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Maluku

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,2 di Tenggara Seram bagian timur, Maluku, Sabtu (25/4/2026) sore.

BMKG menjelaskan, gempa besar tersebut berada di 4.95 Lintang Selatan dan 130.63 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.2, 25-Apr-26 16:07:07 WIB, Lok:4.95 LS,130.63 BT (205 km Tenggara SERAM BAGIAN TIMUR-MALUKU), Kedalaman:119 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dan dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 205 kilometer Tenggara Serambagiantimur, Maluku dengan kedalaman 119 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

BMKG juga memastikan, gempa di Maluku tersebut tidak berpotensi tsunami. “Tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

