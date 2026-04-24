Gempa Dangkal M4,6 Guncang Ternate Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,6 mengguncang kota Ternate, Maluku Utara. Gempa terjadi pada pukul 11.45 WIB, Jumat (24/4/2026). Belum diketahui apakah ada bangunan yang rusak akibat gempa tersebut.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terletak pada episenter 1.17 LU dan 126.41 BT.

"Gempa Mag:4.6, 24-Apr-2026 11:45:19WIB, Lok:1.17LU, 126.41BT (115 km BaratLaut TERNATE-MALUT)," tulis keterangan BMKG, dikutip Jumat (24/4/2026).

Adapun gempa tercatat terjadi pada kedalaman 19 kilometer. BMKG juga mengimbau akan potensi gempa susulan yang akan terjadi.

"Kedalaman:19 Km #BMKG. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

