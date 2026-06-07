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Gempa M5,3 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |10:15 WIB
Gempa M5,3 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,3 di timur laut Maluku Barat Daya. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG, dilihat Okezone, Minggu (7/6/2026). 

Gempa itu terjadi pukul 09.53 WIB. Koordinat gempa berada di 7,66 Lintang Selatan dan 128,47 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.3, 07-Jun-26 09:53:06 WIB, Lok:7.66 LS,128.47 BT (93 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:146 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

Adapun titik gempa berada di 93 kilometer timur laut Maluku Barat Daya dengan kedalaman 146 kilometer.

Belum diketahui ada tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Gempa Maluku BMKG gempa
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