Gempa M6,0 Guncang Timor Tengah Utara NTT, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (21/4/2026) pukul 10.17 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada 67 km barat laut Timor Tengah Utara pada koordinat 8,99 Lintang Selatan dan 124,20 Bujur Timur, dengan kedalaman 29 km.

“Gempa Mag:6,0, 21-Apr-26 10:17:08 WIB, Lok: 8,99 LS; 124,20 BT (67 km barat laut Timor Tengah Utara-NTT), kedalaman 31 km, tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyampaikan, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga data masih dapat berubah seiring kelengkapan informasi.

(Awaludin)

