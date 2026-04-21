Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,0 Guncang Timor Tengah Utara NTT, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |11:00 WIB
Gelombang Tsunami (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (21/4/2026) pukul 10.17 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada 67 km barat laut Timor Tengah Utara pada koordinat 8,99 Lintang Selatan dan 124,20 Bujur Timur, dengan kedalaman 29 km.

“Gempa Mag:6,0, 21-Apr-26 10:17:08 WIB, Lok: 8,99 LS; 124,20 BT (67 km barat laut Timor Tengah Utara-NTT), kedalaman 31 km, tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyampaikan, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga data masih dapat berubah seiring kelengkapan informasi.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah,” tutupnya.


 

(Awaludin)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement