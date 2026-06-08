Satu Orang Tewas Akibat Ledakan di Markas KKB Papua, Begini Kronologi Lengkapnya

LANNY JAYA - Ledakan terjadi di markas TPNPB-OPM Kodap XII/Lanny Jaya pimpinan Purom Okiman Wenda, di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Satu warga tewas akibat peristiwa tersebut.

Kronologi kejadian bermula saat sekelompok warga dari Kampung Toemalo, Kampung Mbu, dan Kampung Wunabunggu sedang melakukan aktivitas mencari dan membakar kelapa hutan di kawasan bekas Markas KKB Papua.

“Setelah menerima laporan, personel melakukan observasi wilayah, membantu masyarakat, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti ledakan,” ujar Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, kepada Okezone, Senin (8/6/2026).

Dalam peristiwa tersebut, seorang warga bernama Endite Wea (18 tahun), asal Kampung Mbu, dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan yang terjadi di lokasi.

“Dipastikan bahwa tidak ada aktivitas personel TNI di lokasi kejadian maupun di sekitar area saat ledakan terjadi,” kata Wirya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal terhadap karakteristik ledakan dan kondisi lokasi, terdapat dugaan bahwa sumber ledakan berasal dari sisa bahan peledak atau munisi yang tertinggal oleh kelompok separatis bersenjata di wilayah tersebut.