Gempa Dangkal Guncang Bekasi, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa dangkal berkekuatan M,27 mengguncang Kabupaten Bekasi dan sekitarnya pada Senin (26/1/2026). Hasil analisis BMKG bahwa episenter gempa terletak pada koordinat 6.38 LS dan 107.17 BT, atau berlokasi di darat pada jarak 2 km Selatan pada kedalaman 7 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," ujar Kepala BBMKG Wilayah II, Hartanto.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Cikarang dan Karawang dengan Skala Intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu- Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Hartanto memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

"Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," imbaunya.

(Fahmi Firdaus )