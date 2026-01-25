Gempa M4,6 Guncang Gunungkidul, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan sekitarnya pada Minggu (25/1/2026) pukul 15.51 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardhianto Septiadhi, mengatakan hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa berada di laut pada jarak sekitar 106 kilometer arah barat daya Gunungkidul, dengan kedalaman 10 kilometer.

“Gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4,6. Episenter gempa terletak pada koordinat 8,88 Lintang Selatan dan 110,24 Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 106 kilometer arah barat daya Gunungkidul dengan kedalaman 10 kilometer,” kata Ardhianto, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa tersebut tergolong gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di laut.

“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif di laut,” ujarnya.