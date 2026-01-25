Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Gunungkidul, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |17:28 WIB
Gempa M4,6 Guncang Gunungkidul, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Gunungkidul DIY (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan sekitarnya pada Minggu (25/1/2026) pukul 15.51 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardhianto Septiadhi, mengatakan hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa berada di laut pada jarak sekitar 106 kilometer arah barat daya Gunungkidul, dengan kedalaman 10 kilometer.

“Gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4,6. Episenter gempa terletak pada koordinat 8,88 Lintang Selatan dan 110,24 Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 106 kilometer arah barat daya Gunungkidul dengan kedalaman 10 kilometer,” kata Ardhianto, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa tersebut tergolong gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di laut.

“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif di laut,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gunungkidul Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197406//gempa-scIX_large.jpg
Gempa Guncang Sofifi Maluku Utara Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197307//cuaca_ekstrem-JCft_large.jpg
Waspada! Cuaca Ekstrem Belum Usai, Hujan Lebat Mengintai hingga 29 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197283//siklon_tropis_luana-pxsD_large.jpg
Siklon Tropis Luana Terdeteksi, BMKG: Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi 6 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197255//cuaca_ekstrem-cF4T_large.jpg
BMKG: OMC Tekan Intensitas Hujan Jabodetabek hingga 39,57%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197242//dentuman-Db4q_large.jpeg
Heboh Dentuman Misterius di Agam Sumbar, BMKG: Bukan Aktivitas Tektonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/338/3197208//cuaca_jabodetabek-0ciU_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek saat Weekend: Waspada Hujan Disertai Petir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement