HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Guncang Sofifi Maluku Utara Pagi Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |09:16 WIB
Gempa Guncang Sofifi Maluku Utara Pagi Ini
Gempa Guncang Sofifi Maluku Utara Pagi Ini (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,5 mengguncang Sofifi, Maluku Utara (Malut), Minggu (25/1/2025).

1. Gempa Sofifi

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun X resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 06.42 WIB. 

Pusat gempa itu berada di darat 15 KM utara Sofifi. 

Lokasi tepatnya berada di 0.88 Lintang Utara (LU), 127.66 Bujur Timur (BT) dan berada di keadalam sembilan KM. 

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 25-Jan-26 06:42:37 WIB, Lok:0.88 LU, 127.66 BT (Pusat gempa berada di darat 15 km utara Sofifi), Kedlmn:9 Km Dirasakan (MMI) III Halmahera Utara, II Ternate, II Tidore #BMKG," cuit akun X BMKG.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bumi gempa
