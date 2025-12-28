Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Peru, Amerika Selatan, Minggu (28/12/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, gempa dahsyat tersebut terjadi pada pukul 09.51 WIB dengan episenter berada di darat. Adapun, pusat gempa tersebut hanya berjarak kedalaman 66 kilometer.

"Telah terjadi gempabumi di Peru berkekuatan M6,2 pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 pukul 09.51.53 WIB. Episenter terletak di darat pada koordinat 8,96 derajat Lintang Selatan dan 78,97 derajat Bujur Barat dengan kedalaman 66 kilometer," ujar Daryono.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa tersebut termasuk gempa berkedalaman menengah. Menurut Daryono, peristiwa itu dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Nazca yang menunjam ke bawah Lempeng Amerika Selatan. "Dengan mekanisme sesar naik atau thrust fault,” katanya.

BMKG menegaskan, meskipun guncangan gempa tergolong kuat, dampaknya tidak mengancam wilayah Indonesia.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia,” ungkapnya.

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir Indonesia, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.