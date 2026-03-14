Pemerintah Waspadai Krisis Polusi Udara Pasca-Musim Hujan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |01:27 WIB
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan, pentingnya pengendalian pencemaran udara. Upaya yang dilakukan harus terukur, berbasis data, serta melibatkan kolaborasi antardaerah.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menyampaikan hal tersebut saat membuka forum diskusi bertajuk “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Yusharto, forum tersebut digelar sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terulangnya krisis pencemaran udara, khususnya saat memasuki musim kemarau setelah berakhirnya musim hujan.

Pengalaman krisis polusi udara pada 2023 harus menjadi alarm. Kala itu konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron (PM2.5) meningkat tajam dan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat.

“Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau, jika tidak dikendalikan dengan baik, kita berpotensi menghadapi kembali krisis pencemaran udara seperti yang terjadi pada tahun 2023,’’ katanya.

Berita Terkait
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
