Polda NTT Perkuat Kesehatan Mental Anggota Polri Lewat Terapi USEFT

JAKARTA – Sebanyak 11.663 anggota Polri dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur mengikuti terapi kesehatan mental yang digelar Polda NTT sejak pertengahan Juni 2026. Program berbasis metode Ultimate The Source Body, Mind, Soul Emotional Freedom Technique (USEFT) itu menjadi salah satu upaya kepolisian memperkuat ketahanan mental personel sekaligus memperluas layanan kesehatan mental bagi masyarakat.

Hal itu pun membuat Polda NTT mencatatkan dua Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui penyelenggaraan terapi kesehatan mental metode Ultimate The Source Body, Mind, Soul Emotional Freedom Technique (USEFT). Program yang digelar sejak 12 Juni 2026 itu diikuti 11.663 peserta yang terdiri atas anggota Polri dan masyarakat.

Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri, mengatakan penghargaan diberikan setelah proses verifikasi terhadap pelaksanaan terapi yang berlangsung di 22 satuan kerja Polda NTT.

"MURI menetapkan dua rekor kepada Polda NTT bukan semata karena jumlah pesertanya, tetapi karena keberaniannya menjadi pelopor terapi kesehatan mental bagi anggota Polri dan masyarakat. Ini adalah inovasi yang manfaatnya benar-benar dirasakan," kata Yusuf saat penyerahan penghargaan di Mapolda NTT, Sabtu (4/7/2026).

Program tersebut digagas sebagai upaya memperkuat kesehatan mental anggota Polri yang kerap menghadapi tekanan psikologis dalam menjalankan tugas. Di saat yang sama, terapi juga dibuka bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental.