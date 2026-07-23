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Oegroseno Tak Hadiri Undangan Klarifikasi Kortas Tipikor Polri, Ini Alasannya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |14:51 WIB
Oegroseno Tak Hadiri Undangan Klarifikasi Kortas Tipikor Polri, Ini Alasannya
Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno (foto: Okezone)
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JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. (Purn.) Oegroseno tidak menghadiri undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, terkait penyelidikan pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Kamis (23/7/2026).

Oegroseno mengatakan, masih memiliki agenda yang tidak dapat ditinggalkan sehingga belum dapat memenuhi undangan tersebut.

"Masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan," kata Oegroseno saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2026).

Selain itu, ia mengaku masih mengumpulkan dokumen dan data terkait kebijakan yang diambil pada 2011 untuk dibawa saat memberikan klarifikasi kepada penyelidik.

"Iya, saya masih cari itu lho, data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ nggak bawa data, kan nggak lucu," ujarnya.

 

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