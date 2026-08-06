Polisi Sebut Pelaku Mutilasi di Depok Diduga Tergabung dalam Komunitas Gay

JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus pembunuhan disertai mutilasi, terhadap pria berinisial K (51) di Pancoran Mas, Kota Depok. Penyidik menduga tersangka Saepul alias Saepullah (26) tergabung dalam sebuah komunitas gay.

Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik tersangka.

"Hasil pemeriksaan dengan saksi-saksi dan pengecekan HP milik tersangka, bahwa tersangka tergabung dalam grup (komunitas gay)," kata Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Dimitri Mahendra Kartika kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Dimitri menyampaikan hal tersebut, saat merespons beredarnya video pengakuan tersangka yang menyebut peristiwa pembunuhan bermula setelah korban diduga melakukan tindakan yang tidak diinginkan terhadap pelaku.