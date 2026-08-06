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Usai Mutilasi Korban, Saepul Buang Pisau dan Baju Korban ke Tempat Sampah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |11:03 WIB
Usai Mutilasi Korban, Saepul Buang Pisau dan Baju Korban ke Tempat Sampah
Mayat Mutilasi (foto: freepik)
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JAKARTA - Polisi mengungkap pengakuan Saepul (26), pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap pria berinisial K (51) di Tanah Merah, Pancoran Mas, Kota Depok. 

Usai menghabisi nyawa korban dan memutilasi jasadnya, Saepul mengaku membuang barang bukti berupa pisau serta baju korban untuk menghilangkan jejak.

Saepul mengaku membuang pisau yang digunakan untuk menusuk, menggorok, sekaligus memutilasi korban bersama baju milik korban ke tempat sampah di pinggir jalan kawasan Pitara, Depok.

"Pisau sama baju korban saya buang ke tempat sampah di pinggir jalan kawasan Pitara," ujar Saepul saat diinterogasi polisi usai ditangkap di Pandeglang, Banten, Kamis (6/8/2026).

Sebelumnya, Saepul mengaku nekat membunuh korban setelah emosi karena ditampar. Menurut pengakuannya, korban sempat datang ke rumah kontrakannya di Cipayung, Depok, untuk menemaninya mengobrol.

 

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