KCI Kebut Evakuasi KRL di Stasiun Bekasi Timur, Targetkan Rampung Hari Ini

JAKARTA - Evakuasi KRL yang ditabrak kereta api Argo Bromo Anggrek masih berlangsung. Vice President Corporate Secretary KCI, Karina Amanda menargetkan, evakuasi KRL di Bekasi Timur usai kecelakaan dapat rampung hari ini.

1. Kebut Evakuasi

"Proses evakuasi saat ini di Stasiun Bekasi Timur untuk unit KRL masih berlangsung. Kami targetkan dapat selesai sesegera mungkin sehingga nanti dari PT KAI bersama KAI Commuter melakukan normalisasi untuk layanan Commuter Line sampai dengan Cikarang," ujarnya pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, dengan masih masih berlangsungnya proses evakuasi di Stasiun Bekasi Timur, KRL tujuan Cikarang masih belum dapat beroperasi. KAI dan KAI Commuter pun akan mengecek aspek safety, baik dari sisi prasarana maupun infrastruktur penunjang keamanan perjalanan kereta api.

"Layanan Commuter Line menuju dan dari Stasiun Cikarang saat ini masih belum kita layani. Pengguna yang akan menuju ke Stasiun Cikarang ini hanya akan kami layani sampai dengan Stasiun Bekasi," tuturnya.

Ia menambahkan, soal kondisi area pintu perlintasan di lokasi kecelakaan taksi listrik dengan KRL masih dalam proses investigasi. Begitu juga kondisi di Stasiun Bekasi Timur, lokasi terjadinya kecelakaan KRL dengan KA Jarak Jauh.

"Terkait kondisi area pintu perlintasan, ini tentunya masih dalam proses investigasi ya, kami belum akan mengeluarkan statement terkait hal tersebut. Ini semua nanti juga masih dalam investigasi dari KNKT," katanya.