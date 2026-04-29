Daftar Perjalanan KA yang Dibatalkan Imbas Kecelakaan Kereta di Bekasi

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memutuskan membatalkan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh (KJJ) yang menuju ke arah Jawa. Keputusan ini imbas insiden kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek menabrak LRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi.

“KAI Daop 1 Jakarta memohon maaf atas masih adanya pembatalan sejumlah perjalanan kereta api pada hari ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya normalisasi rangkaian guna memastikan perjalanan kereta api selanjutnya dapat berjalan dengan tepat waktu, aman dan lancar,” ujar Franoto, Rabu (29/4/2026).

Adapun daftar perjalanan kereta api yang dibatalkan pada tanggal 29 April 2026 adalah sebagai berikut:

Keberangkatan dari Stasiun Pasarsenen:

- KA Brantas (Pasarsenen – Blitar) Jam Berangkat 14.10 WIB

- KA Jayakarta (Pasarsenen – Surabaya Gubeng) Jam Berangkat 17.10 WIB

- KA Majapahit (Pasarsenen – Malang) Jam Berangkat 17.40 WIB

- KA Bogowonto (Pasarsenen – Lempuyangan) Jam Berangkat 18.10 WIB

- KA Bangunkarta (Pasarsenen – Jombang) Jam Berangkat 12.25 WIB