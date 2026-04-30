Pascakecelakaan Kereta, Dua Korban Baru Dilarikan ke RSUD Bekasi

JAKARTA – RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, menerima dua pasien baru korban kecelakaan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Keduanya mengeluhkan sesak napas.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bekasi, Sudirman, mengatakan salah satu korban sempat masuk IGD pada malam kejadian. Namun saat itu korban tidak memiliki keluhan dan diperbolehkan pulang oleh dokter.

"Nah, dua hari berikutnya tiba-tiba ada yang mengeluh sesak napas dan lain-lain, jadi masuk lagi ke IGD kami, kemudian kami rawat," kata Sudirman di RSUD Bekasi, Kamis (30/4/2026).

Sementara itu, terdapat 17 korban yang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi. Belasan korban tersebut mengalami berbagai kondisi kesehatan.