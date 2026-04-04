Hujan Deras, Sejumlah Wilayah Tangsel Terendam Banjir dan Longsor

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan pada Sabtu (4/4/2026) sore, menyebabkan sejumlah titik terendam banjir. Bahkan, longsor dilaporkan terjadi di permukiman warga.

Informasi mengenai banjir dan longsor tersebut ramai beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @tangsel.life. Dalam unggahan itu terlihat beberapa titik genangan, mulai dari wilayah Pamulang hingga Serpong.

Di kawasan Rawa Buntu, banjir menggenangi jalan hingga mengganggu akses warga. Sementara di Pamulang Permai dan kawasan BSD, genangan terjadi akibat tingginya intensitas hujan.

Tak hanya di jalan, banjir juga merendam permukiman warga di sejumlah perumahan, di antaranya Pamulang Asri, Pamulang Permai, hingga Bukit Pamulang Indah (BPI).

Ketinggian air bervariasi, namun rata-rata mencapai setinggi lutut orang dewasa. Sejumlah warga juga membagikan video kondisi rumah yang terendam, dengan perabotan terlihat berantakan akibat terdampak banjir.

Sementara itu, akun @wargatangsel melaporkan adanya tanah longsor di wilayah Keranggan, Kampung Sengkol, Koceak. Peristiwa tersebut mengakibatkan rumah dan warung milik warga mengalami kerusakan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.