Sungai Welang Meluap, Ratusan Rumah dan Akses Jalan di Pasuruan Dilanda Banjir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |19:35 WIB
Banjir di Pasuruan (foto: dok BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana pada periode 22-23 April 2026. Hasil pencatatan menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian di Tanah Air. 

Salah satunya terjadi di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Hujan lebat yang terjadi pada Selasa (21/4) pukul 17.40 WIB mengakibatkan Sungai Welang meluap yang berdampak banjir ke area permukiman warga di sekitar aliran sungai.

"Banjir berdampak pada tujuh kelurahan di tiga kecamatan, yakni Kelurahan Karangketug di Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Petamanan, Kebonsari, dan Kandang Sapi di Kecamatan Panggungrejo, serta Kelurahan Wirogunan, Puturejo, dan Purworejo di Kecamatan Purworejo," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (23/4/2026).

Adapun banjir ini mengakibatkan 100 KK terdampak dan jumlah pastinya masih dalam pendataan. Tak hanya itu, ratusan rumah dan infrastruktur juga rusak akibat genangan tersebut. 

"Kerugian material tercatat sebanyak 100 unit rumah serta akses jalan terdampak," kata Abdul.

 

