Hadapi El Nino, Pramono Waspadai Ancaman Ketersediaan Pangan hingga ISPA

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |16:13 WIB
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan akan terjadi El Nino mulai pertengahan April hingga September. Dalam menghadapi cuaca panas itu, Pemprov DKI Jakarta akan mewaspadai dua isu utama.

"Jadi untuk El Nino, kalau memang sesuai dengan prediksi BMKG, mulai pertengahan April sampai dengan September, yang paling akan menjadi isu utama ada dua," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pramono menyadari, saat musim kemarau panjang akan berpotensi menghambat distribusi pangan. Pasalnya, beberapa lahan pertanian akan rusak akibat cuaca kering berkepanjangan. 

Selain itu, aspek kesehatan menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Biasanya akan terjadi peningkatan risiko penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Yang pertama yang menyangkut ketersediaan pangan. Karena pasti ada beberapa yang mengalami problem. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Terutama hal yang berkaitan dengan ISPA dan sebagainya, dan sebagainya," sambungnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/338/3212835//operasi_serentak_penangkapan_ikan_sapu_sapu-PwIz_large.jpg
Pramono: Operasi Penangkapan Ikan Sapu-Sapu Digelar Serentak di 5 Wilayah Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212740//kemarau_di_indonesia-4K7W_large.jpg
BMKG Bantah Isu Kemarau 2026 Terparah, Ini Fakta Sebenarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212678//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Yfn8_large.jpg
Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem, Pramono Gelar Pembersihan Serentak Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212682//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-gcV2_large.jpg
Pesan Pramono ke Petugas PPSU: Jangan Asal Senangkan Pimpinan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212663//pramono-atwV_large.jpg
Pramono Lantik 11 Pejabat Pemprov DKI, Syafrin Liputo Jadi Wali Kota Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212628//pemerintah-36cK_large.jpg
DPRD DKI Bentuk Pansus Fasos-Fasum, Legislator Syafi Djohan: Tingkatkan Tata Kelola Aset Publik!
