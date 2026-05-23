Hadapi Kemarau dan Polusi, BMKG Siapkan OMC di Gedung Tinggi Jakarta

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau di Jakarta. Salah satunya dengan memasang alat operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah gedung tinggi di Ibu Kota.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan teknologi tersebut disiapkan sebagai langkah intervensi ketika Jakarta mengalami periode panjang tanpa hujan yang berpotensi menurunkan kualitas udara.

“Di gedung-gedung tinggi di Jakarta ini, BMKG bekerja sama dengan BPBD DKI Jakarta dan berbagai pihak memasang semacam ground-based generator. Jadi ketika Jakarta dua minggu atau tiga minggu tidak hujan sama sekali, kualitas udaranya akan menurun,” kata Teuku di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).

Teuku menjelaskan, alat tersebut akan digunakan untuk melepaskan bahan semai berupa uap air maupun flare khusus saat terdapat potensi awan. Tujuannya agar hujan dapat turun guna membantu memperbaiki kualitas udara Jakarta.

“Jadi kita akan melepaskan bahan semai, apakah itu uap air atau flare khusus. Ketika ada awan, teknologi ini diharapkan dapat membantu menurunkan hujan sehingga kualitas udara Jakarta menjadi lebih baik,” ujarnya.