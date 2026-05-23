Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadapi Kemarau dan Polusi, BMKG Siapkan OMC di Gedung Tinggi Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |19:10 WIB
Hadapi Kemarau dan Polusi, BMKG Siapkan OMC di Gedung Tinggi Jakarta
Cuaca cerah di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau di Jakarta. Salah satunya dengan memasang alat operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah gedung tinggi di Ibu Kota.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan teknologi tersebut disiapkan sebagai langkah intervensi ketika Jakarta mengalami periode panjang tanpa hujan yang berpotensi menurunkan kualitas udara.

“Di gedung-gedung tinggi di Jakarta ini, BMKG bekerja sama dengan BPBD DKI Jakarta dan berbagai pihak memasang semacam ground-based generator. Jadi ketika Jakarta dua minggu atau tiga minggu tidak hujan sama sekali, kualitas udaranya akan menurun,” kata Teuku di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).

Teuku menjelaskan, alat tersebut akan digunakan untuk melepaskan bahan semai berupa uap air maupun flare khusus saat terdapat potensi awan. Tujuannya agar hujan dapat turun guna membantu memperbaiki kualitas udara Jakarta.

“Jadi kita akan melepaskan bahan semai, apakah itu uap air atau flare khusus. Ketika ada awan, teknologi ini diharapkan dapat membantu menurunkan hujan sehingga kualitas udara Jakarta menjadi lebih baik,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca El Nino BMKG Kemarau
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220323//kepala_bmkg-D9lB_large.jpg
Kepala BMKG Ungkap Instruksi Prabowo Hadapi Ancaman Super El Nino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220095//hujan-T8Fg_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220011//gempa-JTmG_large.jpg
Gempa Besar M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219970//hujan-pQlV_large.jpg
BMKG Prediksi Sebagian Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219773//gempa_tanimbar_maluku-8s3e_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/338/3219660//cuaca_jabodetabek-bn7v_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Ringan hingga Sedang Terjadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement