HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Hujan Deras, Layanan Sejumlah Rute Transjakarta Terganggu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |09:34 WIB
Imbas Hujan Deras, Layanan Sejumlah Rute Transjakarta Terganggu
Bus TransJakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan sejumlah rute pada Kamis pagi (22/1/2026). Keterlambatan dan penyesuaian rute tersebut imbas hujan deras yang mengguyur Jakarta.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyebut keterlambatan terjadi di area Petukangan, yang berdampak pada layanan Koridor 13, rute 13B, L13E, serta JAK 107. Keterlambatan tersebut disebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan Petukangan hingga kolong Tol JORR.

“Keterlambatan armada di area Petukangan terjadi pada Koridor 13, rute 13B, L13E, dan JAK 107 akibat kepadatan lalu lintas saat hujan di sekitar Petukangan hingga kolong Tol JORR,” kata Ayu, Kamis (22/1/2026).

Selain itu, Koridor 4, 4C, 4D, dan 4K juga mengalami keterlambatan armada akibat kepadatan lalu lintas saat hujan di arah Galunggung.

Sementara di area Tanjung Priok, keterlambatan terjadi pada Koridor 10 dan 12, rute 10D, serta layanan Mikrotrans (JAK 01, 03, 05, 15, 29, 58, 115, dan 117) akibat aktivitas bongkar muat kontainer.

 

Halaman:
1 2
      
