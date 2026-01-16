2 Pria Masturbasi di Bus Transjakarta Ditangkap, Kini Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Viral di media sosial adanya penumpang diduga melakukan masturbasi di dalam Bus Transjakarta rute 1A. Kini, dua terduga pelaku diamankan polisi.

“Benar, saat ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Maryati Jonggi, kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).

Jonggi menerangkan, kedua terduga pelaku tersebut berinisial HW dan FTR. Kini, keduanya masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif dari aksinya tersebut.

“Masih dalam pemeriksaan,” ujar dia.

Sebelumnya, dari video yang dilihat pada Jumat (16/1/2026), peristiwa itu disebut terjadi di Transjakarta koridor IA pada Kamis (15/1) kemarin. Tampak kondisi armada tempat pelaku beraksi sedang ramai penumpang.