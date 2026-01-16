Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Pria Masturbasi di Bus Transjakarta Ditangkap, Kini Jalani Pemeriksaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |15:30 WIB
2 Pria Masturbasi di Bus Transjakarta Ditangkap, Kini Jalani Pemeriksaan
Penangkapan pelaku cabul (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial adanya penumpang diduga melakukan masturbasi di dalam Bus Transjakarta rute 1A. Kini, dua terduga pelaku diamankan polisi.

“Benar, saat ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Maryati Jonggi, kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).

Jonggi menerangkan, kedua terduga pelaku tersebut berinisial HW dan FTR. Kini, keduanya masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif dari aksinya tersebut.

“Masih dalam pemeriksaan,” ujar dia.

Sebelumnya, dari video yang dilihat pada Jumat (16/1/2026), peristiwa itu disebut terjadi di Transjakarta koridor IA pada Kamis (15/1) kemarin. Tampak kondisi armada tempat pelaku beraksi sedang ramai penumpang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195721//penumpang_transjakarta_ditangkap-EBMm_large.jpg
Viral Aksi Tak Senonoh Penumpang di Transjakarta, Pelaku Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195589//viral-Bhtw_large.jpg
Viral Transjakarta Adang Mobil Lawan Arah di Matraman, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195488//tangkap-KLtR_large.jpg
Dua Pelaku Begal Payudara Siswi SMP di Kembangan Jakbar Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195359//bus_transjakarta-q1UP_large.jpg
Transjakarta Minta Maaf Usai Penumpang Disabilitas Terjatuh di Selokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195262//gubernur_jakarta_pramono_anung-Jond_large.jpg
Pramono Bakal Tegur Direksi TransJakarta Usai Penumpang Tunanetra Terjatuh ke Got
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195056//viral-3len_large.jpg
Sopir Transjakarta Tabrak Tiang Listrik hingga Penumpang Terluka Akan Disanksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement