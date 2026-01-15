Viral Transjakarta Adang Mobil Lawan Arah di Matraman, Ini Kata Polisi

JAKARTA – Bus Transjakarta tampak mengadang mobil pribadi di jalur busway kawasan Matraman, Jakarta Timur, viral di media sosial (medsos). Peristiwa itu terekam kamera warga dan diunggah akun Instagram @jakarta.terkini.

Dalam video yang beredar, sebuah mobil pribadi terlihat mundur perlahan setelah melaju melawan arah di jalur khusus Transjakarta. Di depannya, bus terus bergerak maju, membuat mobil tersebut tak punya pilihan selain mundur.

“Terekam kamera warga sebuah mobil masuk jalur Transjakarta di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Mobil tersebut melaju lawan arah sehingga terpaksa mundur karena bus Transjakarta mau melintas,” tulis akun tersebut sebagaimana dilansir, Kamis (15/1/2026).

Menanggapi hal itu, KBO Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur AKP Eko menyebut kejadian itu terjadi pada Kamis pagi, 15 Januari 2026.

Menurut Eko, kejadian bermula saat mobil pribadi berwarna hitam melaju dari arah Salemba menuju Matraman. Namun, pengemudi justru mengambil jalur yang keliru.