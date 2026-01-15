Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Transjakarta Adang Mobil Lawan Arah di Matraman, Ini Kata Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |15:43 WIB
Viral Transjakarta Adang Mobil Lawan Arah di Matraman, Ini Kata Polisi
Viral Transjakarta adang mobil lawan arah di Matraman, Jakarta Timur (Foto: Instagram/Jakarta.terkini)
A
A
A

JAKARTA – Bus Transjakarta tampak mengadang mobil pribadi di jalur busway kawasan Matraman, Jakarta Timur, viral di media sosial (medsos). Peristiwa itu terekam kamera warga dan diunggah akun Instagram @jakarta.terkini.

Dalam video yang beredar, sebuah mobil pribadi terlihat mundur perlahan setelah melaju melawan arah di jalur khusus Transjakarta. Di depannya, bus terus bergerak maju, membuat mobil tersebut tak punya pilihan selain mundur.

“Terekam kamera warga sebuah mobil masuk jalur Transjakarta di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Mobil tersebut melaju lawan arah sehingga terpaksa mundur karena bus Transjakarta mau melintas,” tulis akun tersebut sebagaimana dilansir, Kamis (15/1/2026).

Menanggapi hal itu, KBO Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur AKP Eko menyebut kejadian itu terjadi pada Kamis pagi, 15 Januari 2026.

Menurut Eko, kejadian bermula saat mobil pribadi berwarna hitam melaju dari arah Salemba menuju Matraman. Namun, pengemudi justru mengambil jalur yang keliru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lawan Arah Transjakarta viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195500/mobil_patwal_senggol_kendaraan_lain-jkly_large.jpg
Viral Mobil Patwal Diduga Senggol Kendaraan Lain di Tol, Korlantas Cari Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195208/viral-DCbv_large.jpg
Viral Aksi Berani Pesepeda Wanita Adang Pemotor Masuk Jalur Sepeda di Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195100/viral-0q1H_large.jpg
Viral! Masjid Sheikh Zayed Solo Gelar Lomba Desain Keranda Jenazah, Minat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3195014/tunanetra_kecebur_got-EZvr_large.jpg
Viral Tunanetra Kecebur ke Got Diduga Tak Didampingi Petugas, Ini Penjelasan Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194897/viral-8xr1_large.jpg
Viral Mobil BMW Putih Berpelat Dinas, Kemhan: Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194835/wna_pamer_kelamin-dATy_large.jpg
Viral Pamer Kemaluan di Taman Literasi Blok M, WNA Ngaku Gerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement