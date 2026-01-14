Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Tegur Direksi TransJakarta Usai Penumpang Tunanetra Terjatuh ke Got

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |03:10 WIB
Pramono Bakal Tegur Direksi TransJakarta Usai Penumpang Tunanetra Terjatuh ke Got
Gubernur Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap insiden penumpang TransJakarta Care yang terjatuh ke saluran air tidak terulang kembali. Peristiwa tersebut diduga akibat kelalaian petugas TransJakarta Care yang tidak mengantar penumpang hingga ke titik aman.

Imbas kejadian itu, Pramono menyatakan akan memberikan teguran kepada direksi dan manajemen TransJakarta.

“Hal seperti ini tidak boleh terulang kembali. Saya akan memberikan teguran kepada jajaran direksi dan juga manajemen TransJakarta,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Pramono menuturkan, dirinya memiliki komitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah disabilitas, khususnya dalam layanan transportasi publik. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang tunanetra.

“Karena saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan disabilitas, Jakarta harus lebih ramah. Secara khusus untuk kejadian ini, saya minta maaf,” ujarnya.

 

