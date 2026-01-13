Bus Transjakarta Tabrak Tiang Listrik di Tanjung Barat Jaksel, Seorang Penumpang Terluka

Bus Transjakarta Tabrak Tiang Listrik di Tanjung Barat Jaksel, Seorang Penumpang Terluka (tangkapan layar)

JAKARTA - Bus Transjakarta kecelakaan tunggal di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menyebutkan, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir kurang hati-hati.

1. Transjakarta Tabrak Tiang Listrik

Peristiwa kecelakaan bus Transjakarta itu beredar di media sosial. Dalam video itu, tampak bagian depan bus rusak.

Posisi bus terlihat masih dalam kondisi bagian depan menabrak sebuah tiang listrik beton.

Terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menerangkan, dari keterangan saksi, bus listrik Transjakarta B 7022 TGX dikemudikan KM.

Bus itu melaju dari Cilandak mengarah ke Tanjung Barat. Kemudian bus out of control ketika tiba di kolong flyover wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan.