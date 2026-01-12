Viral Tunanetra Kecebur ke Got Diduga Tak Didampingi Petugas, Ini Penjelasan Transjakarta

JAKARTA - Seorang penyandang tunanetra viral di media sosial lantaran terjatuh ke lubang got deket Halte TransJakarta Kejaksaan Agung. Dari narasi yang beredar, penumpang jatuh karena diduga tidak diantar oleh petugas Transjakarta ke titik aman.

1. Penjelasan Transjakarta

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi DPM menyesalkan kejadian yang dialami penumpang tunanetra itu. Pihaknya saat ini telah berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan menyatakan siap membantu korban.

"Kami menyesalkan kejadian tersebut dan telah berkomunikasi dengan pelanggan. Transjakarta siap memberikan perhatian serta pendampingan kepada pelanggan yang bersangkutan," kata Tjahyadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/1/2026).

Usai kejadian itu, Transjakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh demi meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Saat ini kami melakukan evaluasi internal dan memperkuat kembali standar pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang," tuturnya.

Dari video yang beredar, tampak baju tunanetra itu terlihat kotor seusai tercebur ke selokan. Sang perekam video meminta Transjakarta agar memperbaiki layanannya.



(Erha Aprili Ramadhoni)