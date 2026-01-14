Transjakarta Minta Maaf Usai Penumpang Disabilitas Terjatuh di Selokan

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meminta maaf atas insiden, yang menimpa seorang penumpang disabilitas netra pengguna layanan Transcare, Novianis, yang terjatuh ke selokan pada Minggu 11 Januari 2026.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi, menyatakan pihaknya menyesalkan kejadian tersebut dan berkomitmen mengevaluasi standar pelayanan untuk pelanggan disabilitas secara menyeluruh.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Transjakarta memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saudari Novianis atas ketidaknyamanan dan musibah yang dialami," ujar Tjahyadi, Rabu (14/1/2026).

Tim Transjakarta juga telah menyambangi kediaman korban untuk memantau kondisi kesehatan Novianis dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Tjahyadi menegaskan, pelayanan bagi pelanggan disabilitas harus dilakukan dengan ekstra hati-hati, memastikan mereka berada di zona yang aman.