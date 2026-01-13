Sopir Transjakarta Tabrak Tiang Listrik hingga Penumpang Terluka Akan Disanksi

JAKARTA - PT Transjakarta angkat bicara setelah bus operator Mayasari 23367 rute NBRT 4B (Stasiun Manggarai-UI) menabrak tiang gardu listrik di Tanjung Barat, Jakarta Selatan hingga menyebabkan satu penumpang terluka. Transjakarta meminta maaf dan memastikan biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi DPM, Senin (12/1/2026).

“Fokus utama kami saat ini adalah memastikan penanganan terbaik bagi satu orang pelanggan yang mengalami luka,’’ujarnya.

‘’Korban langsung mendapatkan perawatan di RS Pasar Rebo, dan seluruh biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh pihak operator,” sambungnya.

Dia mengatakan, saat ini tengah dilakukan investigasi menyeluruh akibat kejadian kecelakaan yang terjadi. Dia juga menyampaikan pihak Transjakarta akan memberi sanksi tegas jika ditemukan kelalaian dalam peristiwa tersebut.

“Transjakarta memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada pramudi maupun pihak operator sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ditemukan unsur kelalaian dalam berkendara. Keselamatan pelanggan senantiasa menjadi prioritas tertinggi dalam setiap layanan kami,” pungkasnya.