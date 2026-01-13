Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Transjakarta Tabrak Tiang Listrik hingga Penumpang Terluka Akan Disanksi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |06:05 WIB
Sopir Transjakarta Tabrak Tiang Listrik hingga Penumpang Terluka Akan Disanksi
Sopir Transjakarta Tabrak Tiang Listrik hingga Penumpang Terluka Akan Disanksi
A
A
A

JAKARTA - PT Transjakarta angkat bicara setelah bus operator Mayasari 23367 rute NBRT 4B (Stasiun Manggarai-UI) menabrak tiang gardu listrik di Tanjung Barat, Jakarta Selatan hingga menyebabkan satu penumpang terluka. Transjakarta meminta maaf dan memastikan biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi DPM, Senin (12/1/2026).

“Fokus utama kami saat ini adalah memastikan penanganan terbaik bagi satu orang pelanggan yang mengalami luka,’’ujarnya.

‘’Korban langsung mendapatkan perawatan di RS Pasar Rebo, dan seluruh biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh pihak operator,” sambungnya.

Dia mengatakan, saat ini tengah dilakukan investigasi menyeluruh akibat kejadian kecelakaan yang terjadi. Dia juga menyampaikan pihak Transjakarta akan memberi sanksi tegas jika ditemukan kelalaian dalam peristiwa tersebut.

Transjakarta memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada pramudi maupun pihak operator sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ditemukan unsur kelalaian dalam berkendara. Keselamatan pelanggan senantiasa menjadi prioritas tertinggi dalam setiap layanan kami,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195046//bus_transjakarta_tabrak_tiang_listrik-8Dpl_large.jpg
Bus Transjakarta Tabrak Tiang Listrik di Tanjung Barat Jaksel, Seorang Penumpang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3195014//tunanetra_kecebur_got-EZvr_large.jpg
Viral Tunanetra Kecebur ke Got Diduga Tak Didampingi Petugas, Ini Penjelasan Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193185//transjakarta-tQKN_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jadi Korban Pelecehan, Transjakarta Siap Berikan Pendampingan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173//viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056//kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192821//transjakarta-5jB7_large.jpg
Hore! Naik Transjakarta, MRT dan LRT Gratis Diperpanjang hingga 1 Januari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement