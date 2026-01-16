Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Kronologi Dua Pria Masturbasi di Bus TransJakarta Rute 1A

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |19:43 WIB
Polisi Ungkap Kronologi Dua Pria Masturbasi di Bus TransJakarta Rute 1A
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana asusila yang terjadi di dalam armada Bus TransJakarta rute 1A. Pihak kepolisian telah menahan dua terduga pelaku berinisial HW dan FTR.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (15/1/2026) pukul 18.20 WIB di kawasan Jalan Tol Pelabuhan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kami telah mengamankan dua orang pria berinisial HW dan FTR. Keduanya diduga melakukan perbuatan tidak senonoh di ruang publik yang menyebabkan seorang perempuan menjadi korban,” kata Onkoseno, Jumat (16/1/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berawal saat korban menaiki bus TransJakarta usai beraktivitas. Saat itu, korban berdiri bersama penumpang lainnya di dalam bus.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195755//penangkapan_pelaku_cabul-TeXi_large.jpg
2 Pria Masturbasi di Bus Transjakarta Ditangkap, Kini Jalani Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195721//penumpang_transjakarta_ditangkap-EBMm_large.jpg
Viral Aksi Tak Senonoh Penumpang di Transjakarta, Pelaku Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195589//viral-Bhtw_large.jpg
Viral Transjakarta Adang Mobil Lawan Arah di Matraman, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195488//tangkap-KLtR_large.jpg
Dua Pelaku Begal Payudara Siswi SMP di Kembangan Jakbar Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195359//bus_transjakarta-q1UP_large.jpg
Transjakarta Minta Maaf Usai Penumpang Disabilitas Terjatuh di Selokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195262//gubernur_jakarta_pramono_anung-Jond_large.jpg
Pramono Bakal Tegur Direksi TransJakarta Usai Penumpang Tunanetra Terjatuh ke Got
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement