INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas Salemba Raya Lumpuh Imbas Hujan, Pengendara Nekat Masuk Jalur Busway

Dwinarto , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |10:05 WIB
Lalu Lintas Salemba Raya Lumpuh Imbas Hujan, Pengendara Nekat Masuk Jalur Busway
Lalu Lintas Salemba Raya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Hujan yang terus mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak pagi hari berdampak pada kemacetan panjang di ruas Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Pantauan Okezone, kemacetan terlihat mengular di kawasan Salemba Raya, Senen. Arus lalu lintas dari arah Matraman menuju Simpang Lima Senen dan Gunung Sahari tersendat, begitu pula arus kendaraan dari arah sebaliknya.

Padatnya volume kendaraan pascahujan membuat para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan. Kondisi jalan yang licin juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan arus lalu lintas tidak bergerak normal.

Tak ingin terjebak kemacetan, sejumlah pengendara roda dua maupun roda empat nekat menerobos jalur busway. Akibatnya, jalur khusus yang seharusnya digunakan Bus Transjakarta ikut mengalami kepadatan dan mengganggu kelancaran transportasi umum.

 

