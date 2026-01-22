Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

12 RT dan 17 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |12:38 WIB
12 RT dan 17 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Imbas Hujan Deras
12 RT dan 17 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Imbas Hujan Deras (iNews)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 12 RT dan 17 ruas jalan terendam banjir setelah hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (22/1/2026) pagi ini.

1. Banjir di Jakarta

“Info terkini genangan 22 Januari 2026 sampai dengan pukul 12.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 12 RT dan 17 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan dalam keterangannya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pihaknya mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

Selain itu, pihaknya mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. 

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. BPBD DKI mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” ucapnya.

Berikut 12 RT dan 17 Ruas Jalan Jakarta yang tergenang:

Jakarta Barat terdapat 6 RT: 

Kelurahan Kapuk: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kelurahan Kedaung Kali Angke: 8 RT

Ketinggian: 45-50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kelurahan Rawa Buaya: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196828//banjir_di_jalan_di_panjaitan-Y0Cc_large.jpg
Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Cawang, Ketinggian Air 50 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196826//rumah_ambruk_di_matraman-PTKd_large.jpg
Rumah di Matraman Ambruk Usai Diguyur Hujan Deras, Satu Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196821//jalan_suprapto_jakpus_macet-1QfC_large.jpg
Hujan Deras, Lalu Lintas Jalan Letjen Suprapto Jakpus Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196817//menhub_dudy-MSVH_large.jpeg
Menhub: Perjalanan Kereta Api Baru Pulih 85 Persen Pasca Banjir di Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196816//lalin_di_jalan_mayjen_sutoyo_cawang_macet-PDFY_large.jpg
Lalin di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang Macet Imbas Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196812//banjir_di_jalan_di_panjaitan-eFIp_large.jpg
Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Jaktim, Lalu Lintas Macet Panjang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement