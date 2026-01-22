12 RT dan 17 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

12 RT dan 17 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Imbas Hujan Deras (iNews)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 12 RT dan 17 ruas jalan terendam banjir setelah hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (22/1/2026) pagi ini.

1. Banjir di Jakarta

“Info terkini genangan 22 Januari 2026 sampai dengan pukul 12.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 12 RT dan 17 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan dalam keterangannya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pihaknya mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

Selain itu, pihaknya mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. BPBD DKI mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” ucapnya.

Berikut 12 RT dan 17 Ruas Jalan Jakarta yang tergenang:

Jakarta Barat terdapat 6 RT:

Kelurahan Kapuk: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kelurahan Kedaung Kali Angke: 8 RT

Ketinggian: 45-50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kelurahan Rawa Buaya: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi