Banjir di Kebon Pala Jaktim Kian Tinggi, Air Capai Paha Orang Dewasa

JAKARTA – Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Rabu (21/1/2026) malam membuat sebagian wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur, terendam banjir, Kamis (22/1/2026).

Setidaknya dua Rukun Warga (RW) terdampak banjir akibat luapan Kali Ciliwung di kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Ketinggian air bahkan terpantau mencapai paha orang dewasa.

Ketua RT 13, Sanusi, mengatakan air mulai naik dan memasuki rumah warga sejak pukul 05.00 WIB. Kenaikan air terus berlanjut seiring tingginya curah hujan di kawasan hulu.

“Sampai hari ini ketinggian air sekitar 80 sentimeter,” ujar Sanusi saat ditemui di lokasi banjir, Kamis (22/1/2026).

Ia merinci, banjir kali ini berdampak pada sekitar 160 kepala keluarga (KK) yang tersebar di dua RW. Di wilayah RT 13 sendiri, terdapat sekitar 55 bangunan yang terendam banjir.

“Di RW saya ada sekitar 100-an rumah,” ungkap Sanusi.

Meski genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Bahkan, sejumlah anak-anak terlihat bermain di genangan banjir.