HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pondok Karya Mampang Terendam Banjir, Ketinggian Air 60 Cm

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |11:29 WIB
Pondok Karya Mampang Terendam Banjir, Ketinggian Air 60 Cm
Pondok Karya Mampang Terendam Banjir, Ketinggian Air 60 Cm (Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Kompleks Polri Pondok Karya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan masih direndam banjir pada Jumat (23/1). Ketinggian air masih menyentuh hingga 60 cm.

1. Banjir Pondok Karya Mampang

Berdasarkan pantauan di lokasi pukul 09.30 WIB tingginya genangan di kawasan masih memutus mobilitas warga. Masyarakat yang menetap di kawasan tersebut harus menggunakan perahu karet untuk menuju keluar kompleks.

Sementara sejumlah warga juga beberapa terlihat memilih tidak mengevakuasi diri dan berdiam di rumahnya. Beberapa di antaranya juga memanfaatkan lantai atas rumahnya yang tidak terendam genangan.

Di sisi lain kondisi genangan air juga dimanfaatkan anak-anak. Mereka terlihat berendam diri hingga berenang bermain air selama banjir terjadi.

"Sekarang saat ini sudah di ketinggian 55 cm. Mudah-mudahan tidak ditambah lagi sehingga itu (banjir) terus turun," ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Putu YS, Jumat (23/1/2026).

Putu menyebut sejumlah warga memilih menetap karena kontur rumahnya sudah lebih tinggi. Sehingga banjir mayoritas hanya merendam ruas jalan.

"Tidak evakuasi. Itu hanya membantu dia keluar rumah menuju jalan, karena kan enggak bisa dilewati kendaraan untuk sementara," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
