Luapan Kali Cipinang Rendam Kampung Baru, Banjir Capai 1 Meter

JAKARTA – Ratusan rumah warga di permukiman Kampung Baru, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, terendam banjir setinggi hingga satu meter, Jumat (23/1/2026).

Banjir terjadi akibat luapan air Kali Cipinang yang debitnya meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Banjir merendam ratusan rumah yang tersebar di tiga Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 sentimeter hingga mencapai satu meter di sejumlah titik terparah.

Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum turut terdampak. Air menggenangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Halim serta Puskesmas Halim, sehingga aktivitas pelayanan dan belajar-mengajar terganggu.