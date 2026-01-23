Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Luapan Kali Cipinang Rendam Kampung Baru, Banjir Capai 1 Meter

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |16:13 WIB
Luapan Kali Cipinang Rendam Kampung Baru, Banjir Capai 1 Meter
Banjir Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ratusan rumah warga di permukiman Kampung Baru, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, terendam banjir setinggi hingga satu meter, Jumat (23/1/2026). 

Banjir terjadi akibat luapan air Kali Cipinang yang debitnya meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Banjir merendam ratusan rumah yang tersebar di tiga Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 sentimeter hingga mencapai satu meter di sejumlah titik terparah.

Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum turut terdampak. Air menggenangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Halim serta Puskesmas Halim, sehingga aktivitas pelayanan dan belajar-mengajar terganggu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197074//banjir-UzkW_large.jpg
Cuaca Buruk! Ini 5 Tips Aman Berkendara di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197065//banjir_petogogan-FgzJ_large.jpg
Ketika Banjir di Petogogan Jaksel Jadi Tempat Anak-Anak Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/612/3197061//banjir-Xzqm_large.jpg
5 Tips Cegah Banjir Masuk ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197059//banjir_pondak_karya_mampang_prapatan-X3AT_large.jpg
Pondok Karya Mampang Terendam Banjir, Ketinggian Air 60 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197051//banjir-RdM0_large.jpg
Banjir 1 Meter Rendam Permukiman Bidara Cina Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197043//viral-49D7_large.jpg
Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement