Komandan Jihad Islam Palestina Tewas di Lebanon Dibantai Israel

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |08:08 WIB
Komandan Jihad Islam Palestina Tewas di Lebanon Dibantai Israel
Komandan Jihad Islam Palestina tewas di Lebanon dibantai Israel (Foto: Ist/Saba,ye)
BEIRUT – Militer Israel mengonfirmasi telah membunuh Adham Adnan al-Othman, yang mereka sebut sebagai komandan kelompok Jihad Islam Palestina di Lebanon.

Pengumuman ini muncul setelah Brigade Al-Quds, sayap bersenjata dari kelompok Jihad Islam Palestina, menyatakan bahwa al-Othman tewas pada malam sebelumnya.

Dalam pernyataan resminya, melansir Aljazeera, Selasa (3/3/2025) tentara Israel mengklaim bahwa Al-Othman telah menjabat sebagai komandan selama beberapa tahun dan bertanggung jawab atas perencanaan berbagai serangan terhadap Israel.

Bahkan, baru-baru ini, ia diduga terus aktif bekerja untuk kelompok tersebut di wilayah Lebanon, termasuk dalam hal pelatihan operasional, perekrutan anggota, serta pengadaan senjata.

(Arief Setyadi )

