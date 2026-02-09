Gedung Apartemen Runtuh, Tewaskan Setidaknya 9 Orang di Lebanon

JAKARTA — Setidaknya sembilan orang tewas dan enam lainnya berhasil diselamatkan dari reruntuhan gedung apartemen bertingkat yang runtuh pada Minggu (8/2/2026) di kota Tripoli, Lebanon utara, menurut laporan media pemerintah.

Tim penyelamat terus menggali reruntuhan untuk mencari delapan orang lainnya yang diyakini hilang, menurut laporan Kantor Berita Nasional yang dikelola pemerintah. Jenazah yang ditemukan termasuk seorang anak dan seorang perempuan.

Puluhan orang berkerumun di sekitar lokasi reruntuhan gedung, beberapa di antaranya melepaskan tembakan ke udara.

Diwartakan Associated Press, dedung tersebut berada di lingkungan Bab Tabbaneh, salah satu daerah termiskin di kota terbesar kedua di Lebanon, di mana penduduk telah lama mengeluhkan kelalaian pemerintah dan buruknya infrastruktur. Runtuhnya bangunan bukanlah hal yang jarang terjadi di Tripoli karena standar konstruksi yang rendah.

Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa korban luka akibat runtuhnya bangunan akan menerima perawatan dengan biaya negara.