Polisi Periksa 3 Saksi Terkait Ledakan Galian Fatmawati

JAKARTA - Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi, mengatakan tengah memeriksa tiga orang saksi dalam kasus ledakan galian proyek air bersih di kawasan Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026) pagi. Saat ini, polisi masih mendalami ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Ada tiga orang yang dibawa ke Polsek Cilandak untuk diinterogasi. Sementara kita dalami dahulu karena ini kan baru berlangsung hari ini. Ini kan mengebor untuk mengecek kondisi di bawah itu ada apa," ujarnya, Senin.

Menurutnya, informasi tentang ledakan di kawasan Jalan Fatmawati itu diterima polisi dari layanan 110. Berdasarkan keterangan awal saksi, petugas galian proyek air bersih PDAM kala itu tengah melakukan pengeboran. Namun, pengeboran tersebut diduga justru mengenai kabel PLN.

"Pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Dugaannya karena yang dibor itu mengenai kabel listrik. Jadi, rencana pengeboran ini untuk pipa air bersih, yang rencananya akan melakukan pengeboran sepanjang 100 meter dan ini baru dicek melalui pengeboran itu," tuturnya.

Akibatnya, kata dia, terjadilah ledakan di lubang galian tersebut yang membuat dua orang pekerja terluka. Korban lantas dibawa ke RSUP Fatmawati guna mendapatkan perawatan medis atas luka-lukanya.

"Dari kejadian itu ada korban luka, yaitu luka bakar pada wajah, dua orang. Saat ini dilarikan ke RS Fatmawati. Kondisinya yang satu masih di IGD, dan tadi informasi terakhir yang satu lagi di ICU," ujarnya.

Joko menambahkan, polisi telah melakukan sejumlah langkah dalam menangani insiden tersebut, mulai dari mendatangi langsung lokasi kejadian dan melakukan pengecekan hingga memeriksa saksi-saksi. Polisi juga mendata korban, membuat laporan polisi, serta membawa korban ke rumah sakit.

(Arief Setyadi )

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