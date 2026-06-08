Ledakan Galian Jalan Fatmawati, Dua Pekerja Alami Luka Bakar di Wajah

JAKARTA - Insiden ledakan terjadi saat pekerjaan penggalian lubang di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Akibat kejadian tersebut, dua pekerja mengalami luka bakar.

Peristiwa itu diunggah oleh akun media sosial X, @myworldispale. Dalam video yang beredar, terlihat asap mengepul di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik ledakan.

Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi juga tampak padat karena kejadian tersebut terjadi di dekat area putaran balik kendaraan.

Kapolsek Cilandak, Kompol Gusprihatin Zen, membenarkan adanya ledakan yang terjadi saat pekerjaan penggalian berlangsung.

"Benar ada ledakan," kata Zen saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, dua pekerja mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke RS Fatmawati untuk mendapatkan perawatan medis.

"Korban yang mengalami luka bakar pada bagian wajah saat ini berada di IGD RS Fatmawati. Ada dua korban, keduanya laki-laki," ujarnya.