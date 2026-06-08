Ledakan Galian di Fatmawati Diduga Akibat Kabel Listrik Bertegangan Tinggi

JAKARTA - Kapolsek Cilandak, Kompol Gusprihatin, membeberkan penyebab ledakan yang terjadi di lokasi galian pipa air bersih di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Ledakan diduga terjadi setelah alat pengebor mengenai kabel PLN bertegangan tinggi yang berada di bawah tanah.

"Ini galian pipa air bersih. Saat akan dicek kembali sebelum dikerjakan, ternyata di lokasi tersebut juga terdapat kabel PLN. Kabel itu terkena breaker. Kabel tegangan tinggi, lalu meledak," ujar Gusprihatin kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, terdapat dua korban dalam insiden tersebut. Keduanya merupakan pekerja yang sedang melakukan pengeboran untuk perbaikan atau pemeliharaan pipa air bersih.

"Korban yang mengalami luka bakar pada bagian wajah saat ini dirawat di IGD RS Fatmawati. Ada dua korban, keduanya laki-laki," tuturnya.