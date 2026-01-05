Heboh Kasus Super Flu di Indonesia, Bagaimana dengan Jakarta?

JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati memastikan bahwa kasus Super Flu saat ini belum ditemukan di Ibu Kota. Kendati demikian, warga Jakarta tetap diminta waspada terhadap potensi penyebarannya.

"Saat ini masih belum ditemukan kasus Super Flu di Provinsi DKI Jakarta," ujar Ani kepada wartawan dikutip Senin (5/1/2026).

Sebagai langkah pencegahan, pihaknya telah menginformasikan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta agar mewaspadai penyebaran Super Flu. Seperti, mengenali gejala dan tanda penyakit, serta penguatan upaya promotif dan preventif terutama pada kasus ISPA dan Pneumonia.

"Hingga saat ini, Pemprov DKI aktif berperan menjalankan fungsi sentinel kasus Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di 5 Puskesmas di tiap kota dan 1 RS untuk mendeteksi lebih awal indikasi penyebaran kasus ISPA di DKI Jakarta," ujar dia.

Berdasarkan data per 1 Januari 2026, kasus Super Flu tersebar di delapan provinsi yaitu Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.