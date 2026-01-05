Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Kasus Super Flu di Indonesia, Bagaimana dengan Jakarta?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |11:13 WIB
Heboh Kasus Super Flu di Indonesia, Bagaimana dengan Jakarta?
Heboh Kasus Super Flu di Indonesia, Bagaimana dengan Jakarta?
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati memastikan bahwa kasus Super Flu saat ini belum ditemukan di Ibu Kota. Kendati demikian, warga Jakarta tetap diminta waspada terhadap potensi penyebarannya.

"Saat ini masih belum ditemukan kasus Super Flu di Provinsi DKI Jakarta," ujar Ani kepada wartawan dikutip Senin (5/1/2026).

Sebagai langkah pencegahan, pihaknya telah menginformasikan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta agar mewaspadai penyebaran Super Flu. Seperti, mengenali gejala dan tanda penyakit, serta penguatan upaya promotif dan preventif terutama pada kasus ISPA dan Pneumonia.

"Hingga saat ini, Pemprov DKI aktif berperan menjalankan fungsi sentinel kasus Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di 5 Puskesmas di tiap kota dan 1 RS untuk mendeteksi lebih awal indikasi penyebaran kasus ISPA di DKI Jakarta," ujar dia.

Berdasarkan data per 1 Januari 2026, kasus Super Flu tersebar di delapan provinsi yaitu Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193269//menkes_budi_gunadi-biau_large.jpg
Menkes: Superflu Tidak Mematikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/482/3193181//flu-8R6g_large.jpg
Heboh Penyakit 'Super Flu', Ini 5 Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/482/3193143//flu-y4oc_large.jpg
Kemenkes Pastikan Kasus 'Super Flu' Subclade K di RI Terkendali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193114//gaji_pekerja_jakarta-7JZI_large.jpg
Pekerja Jakarta Gaji Rp6,5 Juta Masuk Kategori Penerima Bantuan, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/482/3193063//bawang_putih-Fe3R_large.jpg
Bawang Putih Bisa Jadi Obat Flu dan Pilek, Mitos atau Fakta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/482/3193002//flu-f7zD_large.jpg
Musim Hujan di Awal Tahun, Ini 5 Tips Tetap Sehat saat Cuaca Dingin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement