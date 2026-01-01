Hari Pertama 2026, Jakarta Nyaris Kosong Melompong

JAKARTA - Suasana lengang mewarnai sejumlah ruas jalan utama Jakarta pada hari pertama tahun 2026, Kamis (1/1/2026). Warga pun memfaatkan untuk berolahraga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin sejak pagi hari.

Pantauan Okezone di lokasi menunjukkan arus kendaraan di koridor bisnis tersebut jauh lebih sepi dibandingkan hari kerja normal.

Kondisi ini membuat warga leluasa berlari, berjalan kaki, hingga bersepeda di sepanjang jalur yang biasanya padat oleh kendaraan bermotor.

Sejumlah warga terlihat mulai memadati kawasan Sudirman–Thamrin sejak pukul 07.00 WIB. Mereka memanfaatkan momen libur tahun baru untuk berolahraga bersama keluarga maupun komunitas tanpa terganggu kemacetan.

Sementara itu, panggung-panggung yang terpasang di Bundaran Hotel Indonesia pasca perayaan malam tahun baru mulai dibongkar. Sejumlah sampah juga sudah mulai bersih di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin.