Revitalisasi Taman Daan Mogot Dikebut, Pramono: Kita Bikin Terang dan Ramah Warga

JAKARTA – Proses revitalisasi Taman Daan Mogot, Jakarta Barat, terus dikebut oleh Pemprov DKI Jakarta. Setelah merampungkan pemangkasan pohon-pohon rimbun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berjanji akan menghidupkan kembali taman yang sebelumnya terbengkalai tersebut.

Pramono mengatakan, bahwa revitalisasi Taman Daan Mogot menjadi salah satu program prioritasnya. Area itu nantinya akan dilengkapi pencahayaan maksimal agar masyarakat merasa nyaman saat menggunakan taman tersebut.

"Daan Mogot termasuk yang akan kita prioritaskan untuk kita buat menjadi lebih terang, terbuka, dan semua orang bisa memanfaatkannya. Kemarin kan betul-betul seperti gelap gulita," ujar Pramono, Minggu (16/11/2025).

Di sisi lain, ia juga mengizinkan warga untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam menghidupkan kembali taman-taman kecil di wilayah pemukiman.

"Saya sudah mencanangkan agar taman-taman kecil yang ada di permukiman dihidupkan, dan diperbolehkan melakukan kerja sama apakah dengan tokoh masyarakat setempat yang memiliki kelebihan rezeki atau melalui CSR dari perusahaan," ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada ratusan taman kecil yang sedang dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan semangat gotong royong warga dalam mengatasi persoalan di Jakarta.

"Alhamdulillah, sekarang ini kurang lebih akan ada 300 taman kecil yang dibangun. Karena permintaan kepada saya untuk meresmikan sudah banyak sekali," pungkasnya.

(Awaludin)