Pramono Ungkap Perayaan Tahun Baru di Jakarta Akan Hadirkan Pemuka Agama di 12 Titik Panggung

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut acara perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta akan menghadirkan para pemuka agama. Pemuka agama akan dihadirkan di delapan panggung yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta hingga 12 lokasi perayaan Tahun Baru di tingkat kota.

"Semua tempat yang dipersiapkan ini (acara tahun baru), nantinya akan menghadirkan para pemuka agama dari berbagai agama," ungkap Pramono kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Pramono mengatakan, di titik utama yaitu di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pemuka agama lintas agama juga akan hadir untuk mengikuti acara yang salah satu kegiatannya memang melakukan doa bersama.

"Di Bundaran HI, kami mempersiapkan akan hadir Ustadz Muhammad Nur Maulana, Kyai Haji Yusuf Aman, Romo Antonius Suyadi, Pendeta Arliyanus Larosa, dari Hindu JM Tuwari, Erwin Sok Ho dari Buddha, dan JS Ruysya Supit dari Konghucu," tutur dia.

Ia menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema 'Jakarta Global City from Jakarta With Love' dalam perayaan pesta Tahun Baru kali ini. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini acara perayaan ini juga akan menjadi ruang empati dari Jakarta bagi warga terdampak bencana di Sumatera.

"Jakarta akan menjadi ruang empati dan solidaritas bagi masyarakat yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang saat ini dalam suasana duka dan bencana," tandasnya.

