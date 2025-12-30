Acara Tahun Baru di Jakarta, Doa Bersama dan Penyanyi Lantunkan Lagu Kemanusiaan

JAKARTA – Acara malam Tahun Baru 2026 yang akan digelar di Jakarta akan diisi dengan doa bersama. Selain doa bersama, penyanyi-penyanyi yang hadir akan melantukan lagu-lagu bersifat kemanusiaan.

Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

"Kami rapat secara khusus, akan ada doa bersama, seluruh agama. Kemudian juga saya meminta penyanyi-penyanyinya adalah yang message-nya, pesannya itu adalah lebih kepada hal yang bersifat kemanusiaan," ujar Pramono Anung.

Pramono menjelaskan kegiatan akhir tahun di 8 titik wilayah DKI Jakarta itu akan tetap ramai tanpa melupakan saudara sebangsa tanah air. Hal ini dilakukan mengingat sejumlah masyarakat di Sumatera masih harus terdampak bencana di momen tahun baru.

"Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2026, tetap dengan keramaian, dilakukan di delapan titik, tetapi pesan utama adalah tentang bagaimana kontribusi Jakarta untuk Indonesia. Terutama untuk Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga beberapa daerah lain yang sekarang ini terdampak bencana," terangnya.