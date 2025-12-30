Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Acara Tahun Baru di Jakarta, Doa Bersama dan Penyanyi Lantunkan Lagu Kemanusiaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |20:20 WIB
Acara Tahun Baru di Jakarta, Doa Bersama dan Penyanyi Lantunkan Lagu Kemanusiaan
Acara Tahun Baru di Jakarta, Doa Bersama dan Penyanyi Lantunkan Lagu Kemanusiaan
A
A
A

JAKARTA – Acara malam Tahun Baru 2026 yang akan digelar di Jakarta akan diisi dengan doa bersama. Selain doa bersama, penyanyi-penyanyi yang hadir akan melantukan lagu-lagu bersifat kemanusiaan.

Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

"Kami rapat secara khusus, akan ada doa bersama, seluruh agama. Kemudian juga saya meminta penyanyi-penyanyinya adalah yang message-nya, pesannya itu adalah lebih kepada hal yang bersifat kemanusiaan," ujar Pramono Anung.

Pramono menjelaskan kegiatan akhir tahun di 8 titik wilayah DKI Jakarta itu akan tetap ramai tanpa melupakan saudara sebangsa tanah air. Hal ini dilakukan mengingat sejumlah masyarakat di Sumatera masih harus terdampak bencana di momen tahun baru.

"Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2026, tetap dengan keramaian, dilakukan di delapan titik, tetapi pesan utama adalah tentang bagaimana kontribusi Jakarta untuk Indonesia. Terutama untuk Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga beberapa daerah lain yang sekarang ini terdampak bencana," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192675/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-WE1a_large.jpg
Transjakarta, MRT, dan LRT Gratis pada 31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192660/rekayasa_lalu_lintas-6dCu_large.jpg
Malam Tahun Baru, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Ancol hingga Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192658/viral-fT0L_large.jpg
33 Jalan di Jakarta Ditutup pada 31 Desember 2025, Catat Rute Alternatif dan Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192462/bundaran_hi-j4Ge_large.jpg
Jelang Tahun Baru, Kawasan Bundaran HI Jakpus Mulai Bersolek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192258/jakarta-Wlzg_large.jpg
Catat! 31 Rute Transjakarta Disesuaikan saat Malam Tahun Baru, MRT dan LRT Beroperasi hingga Jam 1 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192142/panggung_hiburan_di_bundaran_hi-mtWK_large.jpg
Jelang Perayaan Malam Tahun Baru, Panggung di Bundaran HI Mulai Dibangun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement