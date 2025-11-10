Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |12:53 WIB
Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pramudi wanita Transjakarta, Novia Rina, menyampaikan unek-unek soal tarif Transjakarta yang tak pernah naik sejak 2004. Ia menyinggung hal itu langsung di hadapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara kelulusan pelatihan pramudi wanita "Women Empowerment" di Kantor Transjakarta, Makasar, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).

"Saya cuma bilang ke para pelanggan, terima kasih telah menggunakan moda transportasi Jakarta yang dari tahun 2004 hingga 2025 masih tetap sama, Rp3.500. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan dengan Transjakarta," ujar Novia dalam sesi tanya jawab bersama Gubernur Pramono.

Dengan suara bergetar, Novia juga menceritakan perjuangan para pramudi yang bekerja sejak dini hari.

"Kami berangkat dari rumah bisa jam 03.00, ada juga yang jam 04.00. Terima kasih, hingga saat ini saya bisa menghidupi tiga anak saya dengan pekerjaan ini," ucap ibu tiga anak itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184946//ciliwung-NQay_large.jpg
Siapkan Rp232 M, Pemprov DKI Akan Normalisasi Dua Titik Kritis Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184751//transjakarta-BRN3_large.jpg
Imbas Gangguan MRT, Transjakarta Tambah Armada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184569//ilustrasi_hiburan_pertunjukan_musik-iEkr_large.jpg
Industri Hiburan Bukan Sekadar Tontonan, PBJT Bangun Jakarta Jadi Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184397//ilustrasi_membeli_rumah_pertama-BXrt_large.jpg
Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB, Pemprov DKI Jakarta Mudahkan Warga Punya Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184209//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-HNAk_large.jpg
11 Raperda Mangkrak! Pramono Optimis Akan Disahkan hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183900//gubernur_daerah_khusus_jakarta_pramono_anung-3GaB_large.jpg
Pramono Akui Warga Jakarta Utara Bayar Lebih Mahal untuk Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement