Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!

JAKARTA - Seorang pramudi wanita Transjakarta, Novia Rina, menyampaikan unek-unek soal tarif Transjakarta yang tak pernah naik sejak 2004. Ia menyinggung hal itu langsung di hadapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara kelulusan pelatihan pramudi wanita "Women Empowerment" di Kantor Transjakarta, Makasar, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).

"Saya cuma bilang ke para pelanggan, terima kasih telah menggunakan moda transportasi Jakarta yang dari tahun 2004 hingga 2025 masih tetap sama, Rp3.500. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan dengan Transjakarta," ujar Novia dalam sesi tanya jawab bersama Gubernur Pramono.

Dengan suara bergetar, Novia juga menceritakan perjuangan para pramudi yang bekerja sejak dini hari.

"Kami berangkat dari rumah bisa jam 03.00, ada juga yang jam 04.00. Terima kasih, hingga saat ini saya bisa menghidupi tiga anak saya dengan pekerjaan ini," ucap ibu tiga anak itu.