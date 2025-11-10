Aksi Nyata Pemprov DKI Rekrut 150 Disabilitas Jadi Karyawan, Zidan di Transjakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap ratusan orang penyandang disabilitas bisa direkrut sebagai pekerja melalui bursa kerja (job fair) khusus disabilitas di Jakarta. Termasuk Zidan (20) yang diterima bekerja di PT Transjakarta sebagai desainer grafis.

"Jadi, Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan bursa kerja secara khusus untuk disabilitas. Sekarang ini, dari bursa kerja yang diadakan, sudah 150 orang yang bisa direkrut menjadi pekerja di Jakarta, termasuk Zidan," ucap Pramono di Kantor Transjakarta, Makassar, Jakarta Timur, pada Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, untuk proses rekrutmen Zidan, dirinya mewawancarai secara langsung di bursa kerja khusus disabilitas di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Pramono secara tegas menyatakan ruang lebar diberikan agar tidak ada perbedaan atau diskriminasi di Jakarta.

"Kebetulan Zidan pada waktu itu saya sendiri yang mewawancarai. Dan yang seperti-seperti ini, kami membuka ruang yang cukup lebar agar tidak ada perbedaan atau diskriminasi, terutama bukan hanya oleh Balai Kota, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Dan kami akan memulai itu," lanjutnya.

(Fetra Hariandja)