HOME NEWS NASIONAL

Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |20:53 WIB
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap jalur darat menuju Aceh Tamiang mulai bisa ditembus dari Langkat, Sumatera Utara. Pasokan logistik hingga BBM mulai bergerak masuk ke wilayah tersebut.

“Aceh Tamiang sudah bisa ditembus dari Langkat dan Sumatera Utara,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (4/12/2025).

Muhari menambahkan, PLN juga sudah memasok genset untuk listrik di Aceh Tamiang. Saat ini, listrik mulai menyala secara terbatas.

"Genset juga akan dioptimalkan agar operasional RSUD yang hari ini sudah mulai dibersihkan bisa dapat beroperasi," ujarnya.

Jalan darat lainnya yang juga mulai pulih, lanjut Muhari, antara lain akses dari Pidie ke Aceh Barat dan Aceh Tengah. “Selanjutnya, akses dari Banda Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya, Gayo Luwes juga sudah bisa dilalui,” ujarnya.

