HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Area Stasiun Depok Baru Banjir

Ali Mufid , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |17:12 WIB
Hujan Deras, Area Stasiun Depok Baru Banjir
Area Stasiun Depok Baru banjir (Foto: Ali Mufid/Okezone)
DEPOK — Hujan lebat yang mengguyur wilayah Depok membuat area depan Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, terendam banjir, Rabu (3/12/2025). Ketinggian air mencapai sekitar 30 sentimeter.

Berdasarkan pantauan pada pukul 14.30 WIB, genangan air terlihat memenuhi area sisi kiri pintu masuk stasiun. Sejumlah penumpang KRL memilih berteduh sambil menunggu hujan reda.

Beberapa motor milik ojek pangkalan ikut terendam. Bahkan, kondisi banjir ini dimanfaatkan sejumlah anak-anak untuk bermain air.

Salah seorang penumpang, Nurdin (45), mengaku terjebak hujan deras saat hendak pulang. “Ini mau pulang, tapi hujan deras banget,” ujarnya.

Ia menambahkan banjir di area depan stasiun memang kerap terjadi saat hujan turun deras. “Sering lihat banjir, mungkin sekitar 30 senti,” katanya.

Penumpang lainnya, Erlina (34), memilih menggunakan jasa ojek payung agar tidak basah. “Mau pakai ojek payung, naik angkot pulang,” tuturnya.

Hujan deras tersebut juga dimanfaatkan sejumlah anak-anak untuk menawarkan jasa ojek payung kepada para penumpang yang ingin keluar dari area stasiun.

(Arief Setyadi )

      
